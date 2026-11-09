ungheria

Áron, fratello di Orbán, e l’indagine sul traffico di visti: Magyar promette «pulizia»

Francesca De Benedetti
09 novembre 2026 • 19:53
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Áron Orbán, fratello dell'ex premier ungherese Foto Global Arms Hungary
Áron Orbán, fratello dell'ex premier ungherese Foto Global Arms Hungary
Áron Orbán, fratello dell'ex premier ungherese Foto Global Arms Hungary

«Usano lui per colpire me», dice l’ex premier. Manette e perquisizioni riguardano i soldi chiesti in cambio dell’ingresso nell’area Schengen. Questo scandalo rivela una matrioska di paradossi, sia sul regime orbaniano che sulla nuova fase guidata da Péter Magyar

«Usano il mio fratello minore per arrivare a me. Sono io il vero bersaglio». Così lunedì mattina l’ex premier ungherese Viktor Orbán ha reagito alla notizia del presunto fermo di suo fratello Áron, diffusa dal portale fondato dal fratello dell’attuale premier. Un ex premier e il fratello – un’indagine nel mezzo – e sul versante opposto, come in un gioco di specchi, Péter Magyar e suo fratello: già questo fa capire quale matrioska di paradossi sia racchiusa dentro la saga di Áron Orbán. Ve ne son

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 