Áron, fratello di Orbán, e l’indagine sul traffico di visti: Magyar promette «pulizia»

«Usano lui per colpire me», dice l’ex premier. Manette e perquisizioni riguardano i soldi chiesti in cambio dell’ingresso nell’area Schengen. Questo scandalo rivela una matrioska di paradossi, sia sul regime orbaniano che sulla nuova fase guidata da Péter Magyar

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«Usano il mio fratello minore per arrivare a me. Sono io il vero bersaglio». Così lunedì mattina l’ex premier ungherese Viktor Orbán ha reagito alla notizia del presunto fermo di suo fratello Áron, diffusa dal portale fondato dal fratello dell’attuale premier. Un ex premier e il fratello – un’indagine nel mezzo – e sul versante opposto, come in un gioco di specchi, Péter Magyar e suo fratello: già questo fa capire quale matrioska di paradossi sia racchiusa dentro la saga di Áron Orbán. Ve ne son