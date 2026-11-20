true false

Chiunque si sia fatto prendere la mano dai sogni e, dopo il summit e gli accordi siglati questo venerdì da Londra e Bruxelles, stia già immaginandosi il Regno Unito di nuovo nell’Ue, sappia che è Andy Burnham in persona a dare il pizzicotto del risveglio: certo, non si può andare avanti di accordino in accordino, serve una visione per il futuro, ammette il premier britannico. E sì, la buona notizia – dice lui con al fianco i presidenti di Consiglio e Commissione europea che stirano un sorriso –