«Sono scomparsa per dieci anni, posso scomparire di nuovo. E ora scusi, la richiamo». Usa l’ironia Anna Paola Concia, mentre il ministro Giuseppe Valditara compie l’ennesimo pasticcio. Prima mette l’ex deputata Pd e attivista lgbt a capo del progetto per “educare alle relazioni”, assieme a una suora sostenitrice del «modello lombardo» e a un’ex candidata del Popolo della famiglia.

Poi quando lo scontro deflagra – con le destre stesse che si scontrano sul nome di Concia – il ministro prende e dà un colpo di spugna. All’ora di pranzo di questo sabato annuncia: «Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l'incarico di garanti del progetto “Educazione alle relazioni” a Paola Concia, a suor Monia Alfieri e a Paola Zerman».

Sul nome di Concia si sono accapigliate le destre che compongono il governo Meloni, a cominciare dalla Lega, e tutto ciò dopo che nella stessa comunità lgbt – per motivi diversi – ci sono state polemiche. A prima vista Valditara, quel ministro dell’istruzione «e del merito» che aveva annunciato di voler portare nelle scuole l’educazione relazionale, pare non riuscire a gestire le relazioni neppure nel suo stesso campo politico, e resta vittima di se stesso.

Ma guardando più a fondo nel “caso Concia” la trappola appare più ampia.

I fatti

Le nomine del ministro Valditara fanno scandalo da settimane. Già a novembre il quotidiano Domani ha rivelato il contratto da 80mila euro lordi annui che Valditara ha garantito ad Alessandro Amadori, autore di volumi nei quali la donna viene descritta come un essere potenzialmente diabolico – un suo volumetto edito nel 2018 titola Il diavolo è (anche) donna – eppure ritenuto dal ministro persona adeguata a guidare il progetto venturo “Educare alle relazioni”. Amadori consulente sui progetti formativi, e le rivelazioni di Domani, hanno scatenato polemiche appunto.

Dunque il ministro ha tirato fuori il suo coniglio dal cappello. Il 7 dicembre, durante un’audizione sui femminicidi, ha annunciato: «Il progetto 'Educare alle relazioni' sarà portato avanti da tre donne, e la coordinatrice è Paola Concia. Il resto? Solo voci». A detta di Valditara, il progetto intende «educare a comportamenti rispettosi verso la donna, tramite gruppi di discussione fra studenti moderati dai loro docenti, e formati dall’ordine degli psicologi, per discutere esclusivamente di lotta alla discriminazione e violenza verso le donne». Non si tratta – specifica immediatamente il ministro – «di educazione di genere». I contenuti «faranno capo al ministero».

Insomma il governo Meloni imposta sul versante dell’esecutivo un progetto che sarebbe educativo. Chiarisce anche che «non ci saranno riferimenti al genere». Valditara rende così assimilabile la sua iniziativa alla paccottiglia ideologica dei vari Viktor Orbán d’Europa, che dichiarano – come ha fatto il premier ungherese dopo la sua rielezione – «il gender il grande problema europeo».

Nella triade figurano suor Monia Alfieri, autrice di interventi come La libertà di scelta educativa nel modello lombardo, e come valorizzarlo nell’autonomia – laddove la Costituzione italiana stabilisce il principio che lo Stato debba garantire «l'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico» – e Paola Zerman, formazione da avvocata, passato recente da candidata, nel 2018, con Mario Adinolfi e il suo “Popolo della famiglia”, formazione politica che da suo stesso manifesto è «figlia del Family Day».

Insomma ci sarebbero tutti gli elementi per fare di queste nomine un pacchetto perfettamente aderente al «cambio di narrazione» che i meloniani già hanno predicato per la televisione pubblica, e che ora inseriscono tramite componenti ultraconservatrici nella scuola. Se non fosse che Valditara copre questo pacchetto con una foglia di fico: una attivista lgbt, lesbica dichiarata, e perdipiù con un passato nell’opposizione ovvero nel Pd.

La bagarre

Si tratta appunto di Anna Paola Concia, ultimamente un po’ retrocessa dalla ribalta politica, ma che ha reso l’ambito educativo anche un ambito professionale: è coordinatrice del comitato organizzatore di una grande fiera del settore, la Fiera Didacta Italia, che nell’edizione 2023 tratta «innovazione, metaverso» e quant’altro.

Succede che dopo l’annuncio si discuta, e molto; nel mondo dell’attivismo lgbt di sinistra, c’è chi si interroga sull’opportunità per Concia di accettare la nomina. «L’estrema destra clericofascista sta raccogliendo firme contro Paola e parte dell’attivismo lgbtqi sta prendendo le distanze da lei. Sembriamo matti», nota pubblicamente Cristiana Alicata. Da questo punto di vista, l’operazione di Valditara sembrerebbe una trappola ben congegnata per far inciampare l’area di sinistra su se stessa.

Il rumore consente a Valditara di far passare relativamente inosservato il resto delle sue nomine, promuove lotte intestine nel campo opposto e poi finisce per scatenare nella destra stessa una schermaglia fra moderati e oltranzisti che è esattamente ciò che nutrirà la campagna per le europee di meloniani e leghisti.

La Lega, partito con il quale il ministro si era candidato dopo una storia di militanza in Alleanza Nazionale, comincia col prendere le distanze: la responsabile Famiglia, Simona Baldassarre, parla di «soluzioni divisive che alimentano polemiche». In Forza Italia c’è chi mugugna: «Bravissima persona Concia, ma perché lei?».

Last but not least arriva l’affondo dei meloniani stessi: «Non sono d’accordo con l’amico leghista Valditara», spara contro, venerdì a ora di cena, Maddalena Morgante, deputata meloniana nonché responsabile del dipartimento «Famiglia e valori non negoziabili» di Fratelli d’Italia.

Succede così che Giuseppe Valditara, sentendo la poltrona che traballa, nell’arco di un sabato mattina cancella: «Niente garanti». Risolve così l’ennesimo pasticcio sulle nomine, mentre il mondo della scuola attende l’”educazione alle relazioni”.

© Riproduzione riservata