Il ministro degli Esteri ha spiegato che l’ambasciatore sta protestando al ministero per il trattamento riservato alla donna, portata in udienza in catene. Le opposizioni si sono già messe in moto per chiedere un intervento di Meloni

Continuano le manifestazioni di protesta per il caso Salis, dopo che la donna italiana arrestata a Budapest dieci mesi fa è stata portata in udienza in catene.

«Anche stamani il nostro ambasciatore in Ungheria andrà al ministero a protestare per questo trattamento riservato a una detenuta» e «si vedrà se si potranno ottenere gli arresti domiciliari e poi se si potrà portare in Italia per scontare la pena. Prima vanno ottenuti, tramite gli avvocati, gli arresti domiciliari in Ungheria, poi si potrà pensare di trasformare gli arresti domiciliari in Ungheria in arresti domiciliari in Italia»: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Radio Anch'io della Rai. Il ministro degli Esteri ieri sera ha anche convocato l’ambasciatore ungherese. Tajani parla anche di «violazione delle norme comunitarie» e non di trattamento non «in sintonia con la nostra civiltà giuridica»:

Il padre di Ilaria, Roberto, sostiene che l’ambasciata italiana a Budapest fosse a conoscenza dei metodi utilizzati dalla polizia ungherese. «Credo che l'Ambasciata italiana abbia partecipato ad almeno quattro udienze in cui mia figlia è stata portata in queste condizioni davanti al giudice. Noi fino al 12 ottobre, quando mia figlia ha scritto una lettera, non avevamo evidenza del trattamento che stava subendo nostra figlia. Gli unici che lo sapevano e non hanno detto nulla sono le persone dell'Ambasciata italiana in Ungheria» ha detto ad Agorà.

Le opposizioni

Il Movimento 5 stelle ha già preso posizione sul caso: «Giorgia Meloni, non ci interessa che Orban sia un suo caro amico, bisogna agire con la massima determinazione e alzare la voce. Gli amici e alleati politici vengono dopo gli italiani, i loro diritti, la loro dignità. Bisogna mettere fine a questa vergogna, ora» ha scritto Giuseppe Conte sul suo profilo Facebook. Il M5s ha anche annunciato di voler presentare un’interrogazione alla Commissione Ue.

Romano Prodi, in un’intervista al Corriere, ha manifestato la sua indignazione. «Vergogna. Non si fa. Ma non in Europa, in nessuno stato né africano né di nessuna altra parte del mondo. Vedere qualcuno in catene è orrendo e non ha senso. Ho pensato che Orban lo abbia fatto come provocazione...La cosa è in sè è ributtante, sono stupito che sia avvenuto, la nostra reazione dovrebbe essere più forte, anche visti i rapporti della nostra premier con Orban».

Matteo Renzi in un editoriale sul Riformista ha chiesto che Giorgia Meloni si rivolga direttamente a Viktor Orban: «Giorgia Meloni deve chiamare Orban, subito. E' inaccettabile che una ragazza italiana, Ilaria Salis, sia tenuta ammanettata al guinzaglio come un cane in un carcere ungherese. Noi non sappiamo se la Salis sia colpevole: sappiamo che gli ungheresi devono rispettare la dignità dell'uomo. E non lo stanno facendo. E chi sta zitto è complice di una evidente violazione dello stato di diritto. Se davvero è amica di Orban, Meloni deve farsi sentire. Se non lo è, anche»

Sulla vicenda è intervenuto anche Rosario Fiorello. Il conduttore si è rivolto a Tajani: «E' stata arrestata perché ha menato due neonazisti, due naziskin... ma non si toccano i naziskin! Tra l'altro neanche l'hanno denunciata, si vergognavano a dire “siamo stati menati da un'attivista italiana”. Tajani, muovetevi perché la vogliamo a casa. E' in carcere da un anno e non ha fatto niente».

