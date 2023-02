Il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, ha detto che la Commissione europea ha vietato ai propri dipendenti di scaricare e utilizzare l’app di TikTok, a causa della fumosa politica di sicurezza dei dati del social cinese.

A dicembre anche il Congresso americano aveva adottato la stessa politica. I dipendenti della Commissione avranno tempo fino al 15 marzo per cancellare l’applicazione, obbligo che, però, vale solo per i dispositivi ove sia installata un’app utilizzata nel loro lavoro o vi sia accesso diretto ad account usati per scopi professionali.

La decisione è temporanea: proseguiranno, infatti, le indagini sull’app degli esperti di cybersicurezza dell’Ue.

Altre istituzioni europee potrebbero accodarsi alla politica della Commissione. Da TikTok la considerazione viene considerata «deludente» ed «errata».

