Corte dei conti Ue: «Preoccupante» che Meloni usi i fondi per il bollo auto

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Chi ricorda la ragione per cui noi europei ci siamo indebitati durante la pandemia e dovremo ripagare quel debito, più gli interessi, negli anni a venire – chi ha ancora in mente le linee ispiratrici di Next Generation EU e dei Pnrr nazionali, e cioè anzitutto l’idea di accompagnare l’Ue nelle transizioni climatica e digitale – avrà già trovato esotico che il governo Meloni possa aver attinto a parte di quei fondi Ue per coprire l’esenzione dal bollo auto, mezzo privato e inquinante. Ma anche se