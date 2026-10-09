«un precedente pericoloso»

Corte dei conti Ue: «Preoccupante» che Meloni usi i fondi per il bollo auto

Francesca De Benedetti
09 ottobre 2026 • 20:04Aggiornato, 09 ottobre 2026 • 20:05
Segui Domani su Google

Il governo ha considerato quel che gli avanzava dai fondi europei come un bonus liquidità da usare a piacimento. «In questo modo i contribuenti europei perdono il controllo sui loro soldi»: il presidente della Corte dei conti europea Tony Murphy lo considera un precedente «problematico» dato che anche il futuro bilancio Ue si ispira al Pnrr

Chi ricorda la ragione per cui noi europei ci siamo indebitati durante la pandemia e dovremo ripagare quel debito, più gli interessi, negli anni a venire – chi ha ancora in mente le linee ispiratrici di Next Generation EU e dei Pnrr nazionali, e cioè anzitutto l’idea di accompagnare l’Ue nelle transizioni climatica e digitale – avrà già trovato esotico che il governo Meloni possa aver attinto a parte di quei fondi Ue per coprire l’esenzione dal bollo auto, mezzo privato e inquinante. Ma anche se

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 