Corte dei conti Ue: «Preoccupante» che Meloni usi i fondi per il bollo auto

Il governo ha considerato quel che gli avanzava dai fondi europei come un bonus liquidità da usare a piacimento. «In questo modo i contribuenti europei perdono il controllo sui loro soldi»: il presidente della Corte dei conti europea Tony Murphy lo considera un precedente «problematico» dato che anche il futuro bilancio Ue si ispira al Pnrr
Chi ricorda la ragione per cui noi europei ci siamo indebitati durante la pandemia e dovremo ripagare quel debito, più gli interessi, negli anni a venire – chi ha ancora in mente le linee ispiratrici di Next Generation EU e dei Pnrr nazionali, e cioè anzitutto l’idea di accompagnare l’Ue nelle transizioni climatica e digitale – avrà già trovato esotico che il governo Meloni possa aver attinto a parte di quei fondi Ue per coprire l’esenzione dal bollo auto, mezzo privato e inquinante. Ma anche se