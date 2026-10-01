Su digitale e tecnologie l’Europa continua a pagare il “pizzo” a Usa e Cina

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Mentre i vertici dell'Unione europea continuano a riempirsi la bocca con la retorica della “sovranità tecnologica” strategica, la situazione, già critica da anni, sta addirittura peggiorando. L’Europa, un mercato incapace di produrre la tecnologia che consuma, è sempre più ostaggio dei colossi tecnologici americani e cinesi. E basta leggersi il corposo dossier appena pubblicato dalla Camera dei deputati – che analizza il pacchetto sulla Sovranità tecnologica presentato dalla Commissione europea