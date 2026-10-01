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Su digitale e tecnologie l’Europa continua a pagare il “pizzo” a Usa e Cina

Mila Fiordalisi
01 ottobre 2026 • 15:30
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La sovranità? Uno slogan di Bruxelles. Di qui al 2028 la dipendenza dal cloud americano aumenterà e sull’intelligenza artificiale i ricatti di Trump rischiano di paralizzarci. I microchip nelle mani di Pechino, una spina nel fianco per l’automotive. In un report della Camera emerge tutta la vulnerabilità continentale

Mentre i vertici dell'Unione europea continuano a riempirsi la bocca con la retorica della “sovranità tecnologica” strategica, la situazione, già critica da anni, sta addirittura peggiorando. L’Europa, un mercato incapace di produrre la tecnologia che consuma, è sempre più ostaggio dei colossi tecnologici americani e cinesi. E basta leggersi il corposo dossier appena pubblicato dalla Camera dei deputati – che analizza il pacchetto sulla Sovranità tecnologica presentato dalla Commissione europea

Mila Fiordalisi
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Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.