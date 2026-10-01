Su digitale e tecnologie l’Europa continua a pagare il “pizzo” a Usa e Cina

La sovranità? Uno slogan di Bruxelles. Di qui al 2028 la dipendenza dal cloud americano aumenterà e sull’intelligenza artificiale i ricatti di Trump rischiano di paralizzarci. I microchip nelle mani di Pechino, una spina nel fianco per l’automotive. In un report della Camera emerge tutta la vulnerabilità continentale
Mentre i vertici dell'Unione europea continuano a riempirsi la bocca con la retorica della “sovranità tecnologica” strategica, la situazione, già critica da anni, sta addirittura peggiorando. L’Europa, un mercato incapace di produrre la tecnologia che consuma, è sempre più ostaggio dei colossi tecnologici americani e cinesi. E basta leggersi il corposo dossier appena pubblicato dalla Camera dei deputati – che analizza il pacchetto sulla Sovranità tecnologica presentato dalla Commissione europea