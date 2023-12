«Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie Polonia, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose andranno ancora meglio, che scacceremo l'oscurità, che scacceremo il male. Questo è quello che è successo», ha detto il neo premier polacco, Donald Tusk, rivolgendosi al Parlamento di Varsavia

Il parlamento polacco ha eletto Donald Tusk nuovo presidente del Consiglio dei ministri. A favore del nuovo premier hanno votato 248 deputati, contro 201 parlamentari. Mercoledì è attesa la presentazione del suo programma. Prima dell’elezione di Tusk il parlamento non aveva dato la fiducia al primo ministro uscente Mateusz Morawiecki. Con 266 voti contrari e 190 a favore (nessun astenuto), i parlamentari polacchi hanno bocciato la proposta di governo di Morawiecki, aprendo così la strada alla nascita di un nuovo esecutivo.

Ora ci si aspetta che la Polonia viri verso una direzione più liberale rispetto all’assetto conservatore degli ultimi anni. La vittoria di Tusk alle urne inevitabilmente cambierà anche il volto dell’Unione europea in vista delle prossime elezioni che si terranno il prossimo anno.

Reazioni

«Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie Polonia, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose andranno ancora meglio, che scacceremo l'oscurità, che scacceremo il male. Questo è quello che è successo», ha detto il neo premier polacco, Donald Tusk, rivolgendosi al Parlamento di Varsavia. «Sistemeremo tutto insieme. Da domani potremo rimediare ai torti affinché tutti, nessuno escluso, possano sentirsi a casa», ha aggiunto.

«Congratulazioni a Donald Tusk, in qualità di nuovo primo ministro della Polonia, convinto sostenitore dell'Unione europea e caro amico, non vedo l'ora di lavorare insieme per una Polonia prospera e un'Europa più forte. Affronteremo le sfide attuali. Uniti», ha scritto su X la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola.

