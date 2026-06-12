in vigore da oggi il pacchetto di misure che svuotano il diritto di asilo

L’Europa aspira al modello Ice, ecco il Patto Ue sui migranti

Marika Ikonomu
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12 giugno 2026 • 07:00Aggiornato, 12 giugno 2026 • 09:25

Al via il nuovo sistema: procedure accelerate, detenzione, anche di minori ed espulsioni. L’avvocatura alla Corte Ue: «Nell’intesa con l’Albania mancano norme chiare sui diritti» 

Nel Patto Ue per la migrazione e l’asilo la frontiera non è più solo un concetto geografico. Ma segue le persone in movimento che arrivano in Europa anche dopo il loro ingresso. Il pacchetto di riforme composto da regolamenti e da una direttiva, che va a creare il nuovo sistema comune europeo di gestione dell’immigrazione, entra in vigore oggi a due anni dall’adozione. «Si apre una stagione molto inquietante», dice l’eurodeputata del Partito democratico Cecilia Strada, ricordando che l’unione è

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali