L’Europa aspira al modello Ice, ecco il Patto Ue sui migranti

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Nel Patto Ue per la migrazione e l’asilo la frontiera non è più solo un concetto geografico. Ma segue le persone in movimento che arrivano in Europa anche dopo il loro ingresso. Il pacchetto di riforme composto da regolamenti e da una direttiva, che va a creare il nuovo sistema comune europeo di gestione dell’immigrazione, entra in vigore oggi a due anni dall’adozione. «Si apre una stagione molto inquietante», dice l’eurodeputata del Partito democratico Cecilia Strada, ricordando che l’unione è