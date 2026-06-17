L’Europa è più nera. L’alleanza “Giorgia” che deporta i migranti

Il regolamento votato da estremisti e popolari è un tuffo nel passato. Detenzioni in paesi terzi fino a 30 mesi. L’Ue così restringe i diritti

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Famiglie separate, adulti e minori detenuti per oltre due anni e trasferiti in paesi che nemmeno conoscono. Perquisizioni in abitazioni private e altri luoghi pubblici, possono essere chiese, associazioni, nella formula vaga «locali pertinenti». «Le scene viste negli Stati Uniti che hanno indignato gli europei rischiano di diventare all’ordine del giorno a Bruxelles, Berlino, Roma». A lanciare l’allarme è Silvia Carta, Advocacy Officer di Picum, un network di organizzazioni impegnato per i dirit