L’alleanza Ppe-destre sui rimpatri

L’Europa è più nera. L’alleanza “Giorgia” che deporta i migranti

Marika Ikonomu
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17 giugno 2026 • 19:30

Il regolamento votato da estremisti e popolari è un tuffo nel passato. Detenzioni in paesi terzi fino a 30 mesi. L’Ue così restringe i diritti

Famiglie separate, adulti e minori detenuti per oltre due anni e trasferiti in paesi che nemmeno conoscono. Perquisizioni in abitazioni private e altri luoghi pubblici, possono essere chiese, associazioni, nella formula vaga «locali pertinenti». «Le scene viste negli Stati Uniti che hanno indignato gli europei rischiano di diventare all’ordine del giorno a Bruxelles, Berlino, Roma». A lanciare l’allarme è Silvia Carta, Advocacy Officer di Picum, un network di organizzazioni impegnato per i dirit

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali