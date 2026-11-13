Ucraina e negoziati. Per l’Europa non una voce, ma sette: il pasticciaccio di Dublino

L’escamotage col quale i leader (non) risolvono il nodo di chi li rappresenta ai negoziati è il «formato Team» europeo: Germania (che vuol esserci), Francia, Uk, Italia, Polonia, Commissione, Consiglio (e poi c’è pure la Nato). Umiliata Kaja Kallas

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«Da quanto tempo non ci si vedeva», dice Giorgia Meloni sorridendo, a Volodymyr Zelensky giovedì sera a Dublino, per il loro incontro. «Eh, tu non volevi!», risponde lui – ironizzando, «segno di confidenza», si affrettano a far sapere dalle parti del governo nostrano («fonti italiane») mentre il video, pubblicato sui social da Zelensky stesso, è già il tormentone della seconda mattina irlandese dei leader. Ma è solo un assaggio: citando ben altra fonte italiana e cioè il magistrale Ennio Flaiano