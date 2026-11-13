il summit dei leader europei

Ucraina e negoziati. Per l’Europa non una voce, ma sette: il pasticciaccio di Dublino

Francesca De Benedetti
13 novembre 2026 • 20:49
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L’escamotage col quale i leader (non) risolvono il nodo di chi li rappresenta ai negoziati è il «formato Team» europeo: Germania (che vuol esserci), Francia, Uk, Italia, Polonia, Commissione, Consiglio (e poi c’è pure la Nato). Umiliata Kaja Kallas 

«Da quanto tempo non ci si vedeva», dice Giorgia Meloni sorridendo, a Volodymyr Zelensky giovedì sera a Dublino, per il loro incontro. «Eh, tu non volevi!», risponde lui – ironizzando, «segno di confidenza», si affrettano a far sapere dalle parti del governo nostrano («fonti italiane») mentre il video, pubblicato sui social da Zelensky stesso, è già il tormentone della seconda mattina irlandese dei leader. Ma è solo un assaggio: citando ben altra fonte italiana e cioè il magistrale Ennio Flaiano

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 