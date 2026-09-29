Dopo le rivelazioni sull’«antisemitismo» di Bardella, Le Pen va «al contrattacco»

Mediapart parla di «documenti verificati» ma il diretto interessato nega e la leader lo difende a spada tratta. Se la prende con «l’estrema sinistra» e dice: «Niente ci fermerà!». Il caso va letto nel contesto degli ultimi anni, tra normalizzazione dell'estrema destra e accuse a Mélenchon

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Per esibire un fronte compatto e per andare «al contrattacco», Marine Le Pen questo martedì si è mostrata ai cronisti fianco a fianco con Jordan Bardella, che il giorno prima era finito in un’inchiesta di Mediapart dal titolo «Bardella e i suoi scritti antisemiti». Le Pen ha serrato i ranghi e ha intonato il richiamo alle truppe: «Nous ne nous laisserons pas faire». Non incassiamo, non retrocediamo, con «la calma delle vecchie truppe» tiriamo dritti: verso cosa? Il contesto della conferenza stam