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Dopo le rivelazioni sull’«antisemitismo» di Bardella, Le Pen va «al contrattacco»

Francesca De Benedetti
29 settembre 2026 • 21:12
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Mediapart parla di «documenti verificati» ma il diretto interessato nega e la leader lo difende a spada tratta. Se la prende con «l’estrema sinistra» e dice: «Niente ci fermerà!». Il caso va letto nel contesto degli ultimi anni, tra normalizzazione dell'estrema destra e accuse a Mélenchon

Per esibire un fronte compatto e per andare «al contrattacco», Marine Le Pen questo martedì si è mostrata ai cronisti fianco a fianco con Jordan Bardella, che il giorno prima era finito in un’inchiesta di Mediapart dal titolo «Bardella e i suoi scritti antisemiti». Le Pen ha serrato i ranghi e ha intonato il richiamo alle truppe: «Nous ne nous laisserons pas faire». Non incassiamo, non retrocediamo, con «la calma delle vecchie truppe» tiriamo dritti: verso cosa? Il contesto della conferenza stam

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 