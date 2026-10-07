«Gli studenti vanno ascoltati». Ma Lecornu punta a neutralizzare le proteste

Nel suo discorso ai francesi il premier dedica più verve agli agricoltori che ai giovani. La priorità del governo macroniano è rassicurare i mercati e disperdere la carica sociale del movimento, polverizzando le istanze collettive su una piattaforma online. Uno schema già usato in precedenza

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Bisogna «comprendere le conseguenze per loro», arriverà «un piano d’urgenza», il governo «proporrà nuove misure dopo essersi confrontato con le organizzazioni sindacali», ci sarà un «rilancio», le forze politiche lavoreranno «insieme», tutto avverrà «rapidamente»: «Dico con gravità che questo tema non può attendere le presidenziali». Sono parole pronunciate questo mercoledì dal primo ministro macroniano Sébastien Lecornu, in un discorso ai francesi che era attesissimo in questi giorni infiammabi