francia

«Gli studenti vanno ascoltati». Ma Lecornu punta a neutralizzare le proteste

Francesca De Benedetti
07 ottobre 2026 • 21:08Aggiornato, 07 ottobre 2026 • 21:12
Segui Domani su Google

Nel suo discorso ai francesi il premier dedica più verve agli agricoltori che ai giovani. La priorità del governo macroniano è rassicurare i mercati e disperdere la carica sociale del movimento, polverizzando le istanze collettive su una piattaforma online. Uno schema già usato in precedenza

Bisogna «comprendere le conseguenze per loro», arriverà «un piano d’urgenza», il governo «proporrà nuove misure dopo essersi confrontato con le organizzazioni sindacali», ci sarà un «rilancio», le forze politiche lavoreranno «insieme», tutto avverrà «rapidamente»: «Dico con gravità che questo tema non può attendere le presidenziali». Sono parole pronunciate questo mercoledì dal primo ministro macroniano Sébastien Lecornu, in un discorso ai francesi che era attesissimo in questi giorni infiammabi

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 