In Francia una marea di 800mila manifestanti pacifici. Black bloc isolati

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Se questo era un esame di maturità per gli studenti e le loro proteste, è superato con fierté. Messi a dura prova da manifestazioni vietate e percorsi cambiati all’ultimo, questo sabato in Francia centinaia di migliaia di lavoratori e studenti, i sindacati e partiti, hanno dimostrato maturità politica, gonfiando i percorsi autorizzati con «una marea» di persone e inviando precise rivendicazioni a governo ed Eliseo, che rinviano ancora (ora a lunedì) una risposta politica. Anche la sfilata antifa