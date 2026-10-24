prova di maturità della piazza

In Francia una marea di 800mila manifestanti pacifici. Black bloc isolati

Francesca De Benedetti
24 ottobre 2026 • 21:23
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Poche proteste consentite e percorsi cambiati all’ultimo. Una «strategia del caos»: ma gli studenti superano la prova. Grandi manifestazioni pacifiche. E riottosi infiltrati alla fine 

Se questo era un esame di maturità per gli studenti e le loro proteste, è superato con fierté. Messi a dura prova da manifestazioni vietate e percorsi cambiati all’ultimo, questo sabato in Francia centinaia di migliaia di lavoratori e studenti, i sindacati e partiti, hanno dimostrato maturità politica, gonfiando i percorsi autorizzati con «una marea» di persone e inviando precise rivendicazioni a governo ed Eliseo, che rinviano ancora (ora a lunedì) una risposta politica. Anche la sfilata antifa

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 