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Francia, in piazza 1,6 milioni: la protesta cresce. E Macron si agita

Francesca De Benedetti
05 novembre 2026 • 20:22
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Il trofeo dei sindacati: «Hanno fatto di tutto per stroncare la mobilitazione e invece superiamo un nuovo record». Il presidente a fine mandato si infila in prima persona nell’intrico delle candidature, mentre Glucksmann – che ha vinto le primarie socialiste – finisce cacciato dai manifestanti

Due processioni attraversano la Francia e in molti punti si incrociano, ad esempio quando – come è successo questo giovedì – uno dei candidati alle presidenziali, Raphaël Glucksmann, viene cacciato dalla piazza. La prima delle due sfilate, in ordine di attualità, è quella di studenti e sindacati, che da tempo si erano dati appuntamento per il 5 novembre scegliendo non per caso una data dopo le vacanze di ognissanti, per dimostrare al governo e alla Macronie che no, il movimento non si sarebbe sg

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 