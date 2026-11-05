Francia, in piazza 1,6 milioni: la protesta cresce. E Macron si agita

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Due processioni attraversano la Francia e in molti punti si incrociano, ad esempio quando – come è successo questo giovedì – uno dei candidati alle presidenziali, Raphaël Glucksmann, viene cacciato dalla piazza. La prima delle due sfilate, in ordine di attualità, è quella di studenti e sindacati, che da tempo si erano dati appuntamento per il 5 novembre scegliendo non per caso una data dopo le vacanze di ognissanti, per dimostrare al governo e alla Macronie che no, il movimento non si sarebbe sg