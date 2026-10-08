Francia, Roché: «In una democrazia questa violenza delle forze dell’ordine non è accettabile»

Sebastian Roché è uno dei massimi esperti di polizie e direttore di ricerca al CNRS. Non ha dubbi che la violenza «senza precedenti» nei confronti degli studenti che manifestano sia dovuta «alle direttive ricevute e al tipo di armi in dotazione»

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Le proteste in Francia hanno messo in mostra il modus operandi repressivo e violento delle forze dell’ordine, con centinaia di studenti feriti durante gli scontri; Amnesty International ha condannato la brutalità della polizia e ha chiesto di vietare le armi pericolose in dotazione alle forze dell’ordine. Ne parliamo con Sebastian Roché, esperto di polizie e direttore di ricerca al CNRS, Sciences Po-Grenoble. Qual è il bilancio della gestione dell’ordine pubblico finora? Diversi adolescenti son