l’intervista

Francia, Roché: «In una democrazia questa violenza delle forze dell’ordine non è accettabile»

Luigi Mastrodonato
08 ottobre 2026 • 16:00Aggiornato, 08 ottobre 2026 • 16:21
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Sebastian Roché è uno dei massimi esperti di polizie e direttore di ricerca al CNRS. Non ha dubbi che la violenza «senza precedenti» nei confronti degli studenti che manifestano sia dovuta «alle direttive ricevute e al tipo di armi in dotazione»

Le proteste in Francia hanno messo in mostra il modus operandi repressivo e violento delle forze dell’ordine, con centinaia di studenti feriti durante gli scontri; Amnesty International ha condannato la brutalità della polizia e ha chiesto di vietare le armi pericolose in dotazione alle forze dell’ordine. Ne parliamo con Sebastian Roché, esperto di polizie e direttore di ricerca al CNRS, Sciences Po-Grenoble. Qual è il bilancio della gestione dell’ordine pubblico finora? Diversi adolescenti son

Luigi Mastrodonato
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Luigi Mastrodonato

Luigi Mastroodonato. Giornalista freelance, scrive di diritti umani, carceri, questioni sociali. È autore del libro sugli abusi di polizia "L'ordine" (Sem, 2026).