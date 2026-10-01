Francia, liceali in rivolta. Lecornu manda la polizia: «È violenza urbana»

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PARIGI – Questo giovedì la Francia si è svegliata con il rumore dei cassonetti trascinati in fretta e furia davanti agli ingressi dei licei alle prime luci dell’alba, per una nuova giornata di scioperi e occupazioni. Sono ormai oltre 330, secondo le cifre del ministero dell’Istruzione, gli istituti che partecipano alle proteste dei liceali, cominciate in sordina la scorsa settimana, e sostenute da buona parte del corpo insegnante e dai principali sindacati francesi. Tra le rivendicazioni, gli st