le proteste in tutto il paese

Francia, liceali in rivolta. Lecornu manda la polizia: «È violenza urbana»

Daniel Peyronel
01 ottobre 2026 • 18:38Aggiornato, 01 ottobre 2026 • 18:43
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Un poliziotto bracca un manifestante mascherato durante il blocco degli studenti in un liceo nel nord della capitale Foto Afp/Ansa
Un poliziotto bracca un manifestante mascherato durante il blocco degli studenti in un liceo nel nord della capitale Foto Afp/Ansa
Un poliziotto bracca un manifestante mascherato durante il blocco degli studenti in un liceo nel nord della capitale Foto Afp/Ansa

Oltre trecento scuole, molti insegnanti e i principali sindacati protestano. Dopo aver ignorato le richieste degli studenti, il governo tenta la repressione  

PARIGI – Questo giovedì la Francia si è svegliata con il rumore dei cassonetti trascinati in fretta e furia davanti agli ingressi dei licei alle prime luci dell’alba, per una nuova giornata di scioperi e occupazioni. Sono ormai oltre 330, secondo le cifre del ministero dell’Istruzione, gli istituti che partecipano alle proteste dei liceali, cominciate in sordina la scorsa settimana, e sostenute da buona parte del corpo insegnante e dai principali sindacati francesi. Tra le rivendicazioni, gli st

Daniel Peyronel
Daniel Peyronel
Daniel Peyronel

Giornalista indipendente, mi occupo di cambiamento climatico e politica francese. Ho collaborato con Perspective Daily (Germania), Le Grand Continent, la Revue XXI (Francia) e YouTrend (Italia). Torinese di nascita, vivo a Parigi dal 2018.