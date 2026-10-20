proteste, violenze, elezioni in vista

La Francia tra repressione e impotenza. Lecornu: «Per la politica aspettate le presidenziali»

Francesca De Benedetti
20 ottobre 2026 • 20:45Aggiornato, 20 ottobre 2026 • 20:53
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Il premier macroniano rinuncia dichiaratamente a dare una risposta alle proteste: «Per il futuro c’è la campagna elettorale». Intanto accusa la sinistra, mobilita l’esercito e dispone altri divieti. Per i sondaggisti questo clima avvantaggia Le Pen  

«Durerà ancora a lungo», ha detto il primo ministro francese intervenendo in Parlamento questo martedì: un’allusione all’ondata sia di proteste che di violenze, anche se Sébastian Lecornu mette l’accento anzitutto sulle seconde e già settimane fa derubricava le prime a «violenze urbane». Se lunedì erano stati inaugurati i coprifuoco, avvisaglia di una deriva verso lo stato d’eccezione, il giorno seguente il governo non ha soltanto rinnovato quel tipo di contromisura, ma ha aggiunto un ulteriore

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 