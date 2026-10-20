La Francia tra repressione e impotenza. Lecornu: «Per la politica aspettate le presidenziali»

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«Durerà ancora a lungo», ha detto il primo ministro francese intervenendo in Parlamento questo martedì: un’allusione all’ondata sia di proteste che di violenze, anche se Sébastian Lecornu mette l’accento anzitutto sulle seconde e già settimane fa derubricava le prime a «violenze urbane». Se lunedì erano stati inaugurati i coprifuoco, avvisaglia di una deriva verso lo stato d’eccezione, il giorno seguente il governo non ha soltanto rinnovato quel tipo di contromisura, ma ha aggiunto un ulteriore