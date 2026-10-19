Macron verso lo stato d’eccezione. E il coprifuoco scatta anche a Parigi

Rabbia dei sindaci: «La polizia se l’è presa con gli studenti e invece non c’era per fermare i casseurs». La destra invoca l’état d’urgence, il governo ci arriva per gradi: vieta alcune zone, in alcune ore. I giovani che chiedevano futuro si ritrovano in un presente distopico che evoca la pandemia

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Non solo nelle strade di Francia, dove studenti inermi finiscono intossicati dai lacrimogeni mentre frange violente distruggono spesso indisturbate, ma pure nei corridoi della politica, si inizia a respirare l’aria tossica di uno stato di eccezione. Il segnale più evidente? La capitale, Parigi, sottoposta a coprifuoco: vietato farsi vivi in place de la République e nella zona di Les Halles dalle 23 di lunedì sera fino alle 6 di stamattina. Ma non è l’unica città, non è l’unico caso. Il coprifuoc