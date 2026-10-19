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Macron verso lo stato d’eccezione. E il coprifuoco scatta anche a Parigi

Francesca De Benedetti
19 ottobre 2026 • 20:51
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(Foto Ansa)
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Rabbia dei sindaci: «La polizia se l’è presa con gli studenti e invece non c’era per fermare i casseurs». La destra invoca l’état d’urgence, il governo ci arriva per gradi: vieta alcune zone, in alcune ore. I giovani che chiedevano futuro si ritrovano in un presente distopico che evoca la pandemia

Non solo nelle strade di Francia, dove studenti inermi finiscono intossicati dai lacrimogeni mentre frange violente distruggono spesso indisturbate, ma pure nei corridoi della politica, si inizia a respirare l’aria tossica di uno stato di eccezione. Il segnale più evidente? La capitale, Parigi, sottoposta a coprifuoco: vietato farsi vivi in place de la République e nella zona di Les Halles dalle 23 di lunedì sera fino alle 6 di stamattina. Ma non è l’unica città, non è l’unico caso. Il coprifuoc

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 