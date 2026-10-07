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In Francia dopo gli scontri anche le università sulle barricate

Daniel Peyronel
07 ottobre 2026 • 21:04
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Bloccato all’alba gli ingressi di 80 campus universitari. Intanto prosegue la conta dei feriti: 761 tra gli agenti, 89 i membri del personale scolastico e 215 giovani. Macron: «La polizia mostri più empatia»

Parigi – All’indomani del terzo atto, continuano le occupazioni e le proteste in Francia: mercoledì 7 ottobre, 459 licei hanno sospeso le lezioni, anche solo parzialmente, contro i 900 istituti chiusi nella giornata di martedì. Interrogato in Parlamento, il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray ha parlato di una flessione del movimento, con l’86 per cento dei licei aperti. I 24 istituti vittime di saccheggi o incendi rimarranno invece chiusi per settimane, costringendo circa 30mila giovani a

Daniel Peyronel
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Daniel Peyronel

Giornalista indipendente, mi occupo di cambiamento climatico e politica francese. Ho collaborato con Perspective Daily (Germania), Le Grand Continent, la Revue XXI (Francia) e YouTrend (Italia). Torinese di nascita, vivo a Parigi dal 2018.