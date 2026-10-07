In Francia dopo gli scontri anche le università sulle barricate

Bloccato all’alba gli ingressi di 80 campus universitari. Intanto prosegue la conta dei feriti: 761 tra gli agenti, 89 i membri del personale scolastico e 215 giovani. Macron: «La polizia mostri più empatia»

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Parigi – All’indomani del terzo atto, continuano le occupazioni e le proteste in Francia: mercoledì 7 ottobre, 459 licei hanno sospeso le lezioni, anche solo parzialmente, contro i 900 istituti chiusi nella giornata di martedì. Interrogato in Parlamento, il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray ha parlato di una flessione del movimento, con l’86 per cento dei licei aperti. I 24 istituti vittime di saccheggi o incendi rimarranno invece chiusi per settimane, costringendo circa 30mila giovani a