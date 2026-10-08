La Bastiglia degli studenti: «Per la scuola 10 miliardi oppure non ci fermeremo»

La speranza del governo che le proteste si disperdano non funziona affatto: si stanno anzi estendendo, e dopo quella di giovedì arriva una nuova mobilitazione martedì prossimo. Il ministro dell’Educazione promette: «Tremila insegnanti». Ma gli studenti puntano a ridisegnare il bilancio

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Allons enfants à la Bastille: mentre la Francia si mobilitava, per un’ulteriore giornata, a sostegno delle rivendicazioni degli studenti, questo giovedì Parigi ha addirittura anticipato i tempi, confluendo alle due del pomeriggio, un’ora prima del previsto, verso la piazza della Bastiglia che una rivoluzione – e tutte – simboleggia. Soltanto nella seconda metà del pomeriggio, dopo una larga giornata di manifestazioni pacifiche e partecipate, il tentativo della polizia di disperdere la protesta f