la francia in subbuglio

La Bastiglia degli studenti: «Per la scuola 10 miliardi oppure non ci fermeremo»

Francesca De Benedetti
08 ottobre 2026 • 21:33
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La speranza del governo che le proteste si disperdano non funziona affatto: si stanno anzi estendendo, e dopo quella di giovedì arriva una nuova mobilitazione martedì prossimo. Il ministro dell’Educazione promette: «Tremila insegnanti». Ma gli studenti puntano a ridisegnare il bilancio

Allons enfants à la Bastille: mentre la Francia si mobilitava, per un’ulteriore giornata, a sostegno delle rivendicazioni degli studenti, questo giovedì Parigi ha addirittura anticipato i tempi, confluendo alle due del pomeriggio, un’ora prima del previsto, verso la piazza della Bastiglia che una rivoluzione – e tutte – simboleggia. Soltanto nella seconda metà del pomeriggio, dopo una larga giornata di manifestazioni pacifiche e partecipate, il tentativo della polizia di disperdere la protesta f

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 