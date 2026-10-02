l’analisi

Proteste, repressione, esasperazione: così la Francia è finita in un vicolo cieco

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
02 ottobre 2026 • 20:42Aggiornato, 02 ottobre 2026 • 20:46
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Le manifestazioni dei liceali e il modo in cui vengono affrontate richiama lo schema già visto nel 2023, con l’aggravante di una democrazia ancor più desertificata. La politica sarebbe la soluzione se non fosse parte del problema. I giovani si confrontano con sempre più crisi, mentre l’attuale classe politica è sempre meno in grado di costruire un orizzonte di senso

La Francia è in un vicolo cieco? Per uscirne servirebbe la politica, eppure è stata proprio la classe politica a trascinare il paese in questo vicolo cieco: ecco perché, invece di imboccare l’uscita, Parigi si avvita in una radicalizzazione sempre più sterile ed esasperata. Le manifestazioni dei liceali – assieme a insegnanti e sindacati, con l’appoggio esplicito degli insoumis, in una protesta che si estende ora alle università in un crescendo che porta allo sciopero intersettoriale di martedì

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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