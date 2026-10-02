Proteste, repressione, esasperazione: così la Francia è finita in un vicolo cieco

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Le manifestazioni dei liceali e il modo in cui vengono affrontate richiama lo schema già visto nel 2023, con l’aggravante di una democrazia ancor più desertificata. La politica sarebbe la soluzione se non fosse parte del problema. I giovani si confrontano con sempre più crisi, mentre l’attuale classe politica è sempre meno in grado di costruire un orizzonte di senso