«un nuovo 1968»

Studenti in rivolta, Francia nel caos. Centinaia di feriti: Macron va in crisi

Daniel Peyronel
06 ottobre 2026 • 20:33
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La Lega dei diritti dell’uomo: «Violenze senza pari sui ragazzi». Trump ne approfitta e delira: «Colpa dell’Islam e dell’immigrazione». Il presidente francese è costretto a convocare i ministri all’Eliseo

Dopo i movimenti del 29 settembre e del primo ottobre, il terzo atto delle manifestazioni studentesche francesi ha assunto una nuova dimensione, non soltanto per l’estensione della protesta ma anche per i suoi effetti politici: Emmanuel Macron non ha potuto tenersi fuori dagli sviluppi, sui quali è saltato con le sue dichiarazioni persino il presidente americano. La portata delle proteste Martedì mattina, il ministero dell’Istruzione ha recensito 900 istituti in cui le lezioni sono state sospe

Daniel Peyronel
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Daniel Peyronel

Giornalista indipendente, mi occupo di cambiamento climatico e politica francese. Ho collaborato con Perspective Daily (Germania), Le Grand Continent, la Revue XXI (Francia) e YouTrend (Italia). Torinese di nascita, vivo a Parigi dal 2018.