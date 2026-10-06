Studenti in rivolta, Francia nel caos. Centinaia di feriti: Macron va in crisi

La Lega dei diritti dell’uomo: «Violenze senza pari sui ragazzi». Trump ne approfitta e delira: «Colpa dell’Islam e dell’immigrazione». Il presidente francese è costretto a convocare i ministri all’Eliseo

true false

Dopo i movimenti del 29 settembre e del primo ottobre, il terzo atto delle manifestazioni studentesche francesi ha assunto una nuova dimensione, non soltanto per l’estensione della protesta ma anche per i suoi effetti politici: Emmanuel Macron non ha potuto tenersi fuori dagli sviluppi, sui quali è saltato con le sue dichiarazioni persino il presidente americano. La portata delle proteste Martedì mattina, il ministero dell’Istruzione ha recensito 900 istituti in cui le lezioni sono state sospe