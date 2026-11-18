Sono diversi i segnali lanciati da Roma a Berlino negli ultimi mesi, la smentita alle ricostruzioni del Ft sul no italiano è solo l’ultimo. Si srotolano tappeti rossi ma solo a metà. Fonti informate a Domani spiegano che in questi mesi la tattica italiana sull’ingresso tedesco nel progetto dei caccia sia stata una sorta di melina