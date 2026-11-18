Sono diversi i segnali lanciati da Roma a Berlino negli ultimi mesi, la smentita alle ricostruzioni del Ft sul no italiano è solo l’ultimo. Si srotolano tappeti rossi ma solo a metà. Fonti informate a Domani spiegano che in questi mesi la tattica italiana sull’ingresso tedesco nel progetto dei caccia sia stata una sorta di melina
Sotto il cielo plumbeo di Bruxelles, al centro dei colloqui svolti ieri dai ministri della Difesa nel Consiglio europeo e del gruppo di contatto della Nato si è parlato di Ucraina e degli aiuti da mandare a Kiev. Poteva essere anche l’occasione per Guido Crosetto di trovarsi allo stesso tavolo con il suo omologo tedesco Boris Pistorius, dopo alcune “incomprensioni” sull’asse Roma-Berlino riguardo al Global Combat Air Program, il programma del nuovo caccia avviato dall’Italia insieme a Regno Unit