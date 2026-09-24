i collegamenti tra romania e italia

Un’altra bufera su Georgescu. Il socio: «Ho sentito Salvini»

Francesca De Benedetti
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24 settembre 2026 • 06:00

L’ex candidato (controverso) alle presidenziali romene è stato indagato pure per frode. Nelle intercettazioni filtrate alla stampa romena viene nominato anche il leader leghista

Sui legami e sulle sintonie politiche tra l’estrema destra romena e le destre di governo nostrane sapevamo già. Ora da Bucarest arrivano novità che intrecciano le vicende giudiziarie di cui è protagonista Călin Georgescu – l’ormai ex candidato alle presidenziali di Romania, controverso dall’inizio e poi estromesso dalla corsa – e l’Italia. Nelle intercettazioni che il portale giornalistico romeno Digi24 ha reso pubbliche contestualmente a una nuova indagine che ha portato al fermo di Georgescu s

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 