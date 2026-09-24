Un’altra bufera su Georgescu. Il socio: «Ho sentito Salvini»

true false

Sui legami e sulle sintonie politiche tra l’estrema destra romena e le destre di governo nostrane sapevamo già. Ora da Bucarest arrivano novità che intrecciano le vicende giudiziarie di cui è protagonista Călin Georgescu – l’ormai ex candidato alle presidenziali di Romania, controverso dall’inizio e poi estromesso dalla corsa – e l’Italia. Nelle intercettazioni che il portale giornalistico romeno Digi24 ha reso pubbliche contestualmente a una nuova indagine che ha portato al fermo di Georgescu s