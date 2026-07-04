Il partito tedesco di estrema destra, oggi al 29 per cento secondo i sondaggi, sta celebrando il suo congresso a Erfurt. Gli attivisti hanno fatto un sit in per bloccare l’accesso al centro congressi

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Trentamila persone sono scese in piazza nella città tedesca di Erfurt, dove si sta celebrando la due giorni di congresso del partito di estrema destra Afd. A manifestare con cartelli che dicono «Stop ai nazisti dell'Afd» sono stati esponenti dei sindacati, partiti di sinistra e associazioni, che hanno fatto un sit-in per bloccare le strade che portano al centro congressi.

Imponente lo schieramento di polizia in tenuta antisommossa.

L'Afd ha inaugurato l'evento rieleggendo i leader del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla, sotto la cui guida il partito è salito in testa ai sondaggi d'opinione nazionali, superando l'Unione cristiano-democratica (Cdu) del cancelliere Friedrich Merz. «Questa rimane la nostra ultima possibilita' per salvare il nostro Paese», ha affermato Weidel nel suo discorso di reinsediamento, «sempre piu' persone in questo Paese vogliono sostenerci nella lotta contro il declino della Germania, nella lotta per la nostra patria e per la nostra identità».

Il congresso si svolge alla vigilia delle elezioni negli Stati orientali della Sassonia-Anhalt e del Meclemburgo-Pomerania anteriore, in programma rispettivamente il 6 e il 20 settembre prossimi, che l'Afd spera possano spianare la strada al successo a livello nazionale. Secondo recenti sondaggi, l'Afd si attesta attualmente al 29 per cento contro circa il 22 per cento della Cdu/Csu di Merz.

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