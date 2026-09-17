AfD, ansia Meclemburgo. Un nuovo trionfo neonazi metterebbe Merz nei guai

L’ultradestra in vetta ai sondaggi, qui l’unico argine sono i socialdemocratici. Il partito del cancelliere rischia di essere cancellato, governo in bilico a Berlino
«Die Frau gegen blau», “la donna contro il blu” AfD. Manuela Schwesig si propone così negli ultimi giorni che precedono il voto in Meclemburgo-Pomerania anteriore. La campagna della governatrice uscente sembra funzionare: da che un anno fa la sua carriera sembrava ormai finita a tre giorni dal voto la distanza da AfD, che attualmente guida i sondaggi nel Land affacciato sul Mare del Nord, si è ridotta ad appena due punti. Insomma, tra il 37 per cento dell’estrema destra e il 35 della socialdemoc