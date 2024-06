Altra aggressione in Germania ai danni di esponenti politici. Intorno alle 22:45 di martedì 4 giugno un candidato al consiglio comunale del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) – Heinrich Koch, 62 anni, secondo quanto riferito dal portavoce del partito – è stato colpito con un coltello a Mannheim, nel sudovest del Paese. Secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, l’uomo è ferito ed è in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni rilasciate dalla polizia, il candidato è stato aggredito da una persona – che è stata poi arrestata – che stava strappando i manifesti elettorali del partito. Secondo il capo di Afd del land del Palatinato del Reno, Markus Forhnmaier, dietro l’attacco ci sarebbero «estremisti di sinistra», ma l’informazione non è stata ancora ufficialmente verificata. «Siamo spaventati e sconvolti», ha commentato Fornhmaier.

Si tratta della seconda aggressione in pochi giorni a Mannheim. Venerdì scorso un 25enne di nazionalità afghana, durante il raduno di Pax Europa, movimento di estrema destra e anti-Islam, aveva infatti ferito sei persone. Un poliziotto è morto in seguito alle ferite riportate.

Articolo in aggiornamento...

