Quattro leader dell’organizzazione di estrema destra che si autodefinisce “Regno di Germania” sono stati arrestati. Ad annunciarlo il governo, ripreso dalla stampa tedesca, che spiega come a essere messa al bando è una delle sezioni più estremiste dei “cittadini del Reich”. «I membri di questa associazione hanno creato un “contro-Stato” nel nostro paese”, ha detto il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, «e hanno costruito strutture criminali ed economiche». Dalle prime ore del mattino, la polizia è intervenuta in 14 realtà che sono considerate in collegamento con l’organizzazione vietata.

Le operazioni sono andate in scena in diverse parti della Germania, ma il centro dell’intervento è stato a Halsbrücke, in Sassonia, dov’è stato anche arresto l’autonominato re, Peter Fitzek. Peter I – che vive in una casa circondata da stalle e un caseificio insieme a qualche “suddito” – era ben noto agli inquirenti che ora hanno deciso di intervenire. Anche il procuratore generale sta indagando nei suoi confronti per associazione a delinquere e reati finanziari.

Il re, che si è incoronato nel 2012 a Lutherstadt-Wittenberg, aveva sospeso le leggi tedesche nel suo “regno”, che ha cercato di espandere negli anni successivi nel tentativo di guadagnare anche nuovi “sudditi” disposti a finanziare il progetto.

L’organizzazione, accusata di «attaccare l’ordine democratico liberale» del paese, è stata messa al bando delle autorità tedesche. Dalle prime ore della mattina, centinaia di agenti delle forze di sicurezza in diverse regioni hanno perquisito le proprietà dell’associazione e le abitazioni dei suoi membri più importanti.

Il movimento

L’organizzazione ha un gruppo di circa 6mila sostenitori che «nega l’esistenza della Repubblica federale tedesca e rifiuta il suo sistema giuridico».

Non è la prima operazione contro il movimento “Reichsbürger”: nel 2023, la polizia tedesca ha effettuato perquisizioni nelle case di circa venti persone, in un’inchiesta relativa all’estrema destra dei Reich Citizens, i cui sostenitori avevano elementi in comune con il movimento QAnon negli Stati Uniti.

