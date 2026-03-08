«Abbiamo ottenuto un risultato elettorale meraviglioso», ha detto il co-leader del partito tedesco AfD Tino Chrupalla. I Verdi sono in vantaggio con il 31.5 per cento

Stando agli exit poll della Zdf, sul voto per il rinnovo del parlamento del Baden-Wuerttemberg (Stoccarda), in Germania, i verdi di Cem Ozdemir sono in vantaggio con il 31,5 per cento. La Cdu di Manuel Hagen segue al 30,5 per cento, guadagnando il 6,4 per cento. L'ultradestra di AfD sale e ottiene il 18 per cento (+8,3 per cento), l'Spd raggiunge il 5,5, i liberali il 4,5 per cento, e la LInke al 4,5 per cento.

Il co-leader del partito tedesco AfD Tino Chrupalla ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto dal suo partito. «Abbiamo ottenuto un risultato elettorale meraviglioso», ha detto sottolineando che Alternativa per la Germania diventa il principale gruppo di opposizione nel parlamento di Stoccarda.

