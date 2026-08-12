Berlino “inchioda” il governo: «I migranti tornino in Italia»

La Germania ribadisce che sia rispettato il patto (firmato anche dall’Italia) sui “dublinanti”. Ma saranno solo quelli arrivati dopo il 12 giugno. Piantedosi: «Azzerati i casi precedenti»

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Concludere accordi e negoziare regolamenti per poi tirarsi indietro. «L’approvazione del Patto è un grande successo per l’Europa e per l’Italia», aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel 2023. Proprio in applicazione di quelle nuove regole più volte richiamate per la linea dura sull’immigrazione, Berlino ha annunciato i trasferimenti verso l’Italia dei cosiddetti “dublinanti”, persone che si trovano in un altro paese Ue rispetto a quello di primo ingresso. Con l’entrata in vigo