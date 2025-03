Non si sa ancora se si è trattato di un attacco deliberato o di un incidente, ma l’autore del gesto sarebbe cittadino tedesco. Eppure, l’estrema destra di AdD twitta già contro «l’immigrazione di massa»

Nella mattina di oggi, lunedì 3 marzo, un’auto è piombata sulla folla a Mannheim, nella Germania sud-occidentale. Secondo le prime informazioni, l’auto travolto i pedoni nella via Planken, cuore dello shopping cittadino. Il bilancio provvisorio, riporta la Bild citando fonti delle forze dell’ordine, è di due morti e decine di feriti: in un primo momento si parlava di 25 feriti, mentre il conteggio è stato poi ridotto a 14.

Secondo lo Spiegel, tra i feriti gravi già arrivati al policlinico universitario ci sarebbero per ora tre persone, due adulti e un bambino. La raccomandazione della polizia di tenersi lontana dal centro città è stata annullata dopo qualche ora.

Il conducente dell'auto è stato arrestato. Secondo la Bild si tratterebbe di un cittadino tedesco, ferito a sua volta e portato in ospedale: sarebbe un quarantenne della Renania-Palatinato. Per lo Spiegel, ci sarebbero indizi su una malattia psichiatrica. Non si sa ancora se si è trattato di un attacco deliberato o di un incidente.

EPA

La ministra dell'Interno tedesco Nancy Faeser ha annullato la sua partecipazione alla sfilata del “Lunedì delle Rose” a Colonia, momento clou del carnevale in città. «Salvare vite umane, prendersi cura dei feriti e avviare le prime indagini da parte delle autorità di Mannheim sono ora le massime priorità», ha sottolineato il suo portavoce, riferendo che la responsabile del dicastero viene tenuta costantemente informata e si sta recando in città. Anche il governatore del Land del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann si sta recando sul luogo.

Sulla notizia si è subito avventata l’estrema destra di AfD: l’ex eurodeputato Maximilian Krah ha commentato i fatti precisando su X che «l'immigrazione di massa è mortale». «Renderemo questo paese di nuovo sicuro ovunque possiamo. Per questo motivo c'è solo l'AfD. Perché è buona e sicura per la Germania», ha scritto invece la sezione dell'AfD di Hannover.

Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di eventi simili: negli ultimi mesi prima delle elezioni, si sono verificati diversi attentati su gruppi di persone in tante città della Germania, spesso con una dinamica simile a quella di Mannheim. L’episodio più recente è stato quello di Monaco, in cui sono rimaste ferite decine di persone.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata