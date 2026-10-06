AfD ha il suo primo presidente (del Parlamento): l’ombra del patto con la Cdu

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Il Parlamento della Sassonia-Anhalt ha un nuovo presidente, ed è un uomo di AfD. Niente di strano, d’altra parte l’estrema destra ha vinto le elezioni con il 43,8 per cento dei voti: resta però un fatto epocale, nessun estremista era più finito alla guida di un parlamentino dopo la fine della Seconda guerra mondiale. A provocare ulteriore spavento è il comportamento della Cdu, che invece ha portato la Brandmauer, il muro di fuoco contro l’estrema destra, al proprio interno: alla fine, infatti, q