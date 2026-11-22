San Pietroburgo e Kaliningrad, ma soprattutto la rotta baltica, dove passa circa il 60 per cento delle esportazioni russe di petrolio e annnessi trasportate via mare. «La campagna di bombardamenti ucraini sta trasformando quella zona in una delle principali vulnerabilità della Russia»

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Vendetta, Flamingo, Palianytsia. Undici tipologie diverse di droni e missili utilizzate per arrivare all’attacco che ha fatto collassare una parte del ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea, penisola ucraina occupata e annessa dalla Russia nel 2014. Un’operazione per ricordare «alla Russia che la guerra tornerà sempre là dove è cominciata», ha scritto il presidente Zelensky nel commentare l’attacco. Nelle ultime settimane Kiev ha intensificato gli attacchi con droni, dando ulteriore pr