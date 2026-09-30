l’ex nuora del presidente

L’ambasciatrice di Trump, gli affari e i governi che cadono: dentro lo scandalo Guilfoyle

Francesca De Benedetti
30 settembre 2026 • 21:01
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Quella cena ad Atene e la frase riferita alla Romania per intimidire la Grecia – «Possiamo farlo a qualsiasi paese vogliamo, anche qui» – scoperchiano una matrioska di scandali. I fatti di Bucarest, il “corridoio” del gnl in Europa, una presidenza Usa disposta ad alterare gli equilibri politici del continente in nome dei suoi interessi

Lo scandalo che ruota attorno a Kimberly Guilfoyle – l’ambasciatrice americana in Grecia nonché ex nuora del presidente Usa – racconta più scandali in una volta sola: il modo in cui l’amministrazione Trump sta spingendo i propri interessi energetici in Europa, il modo in cui questi interessi si intrecciano con gli affari dell’entourage trumpiano e quanto questa presidenza Usa sia disposta ad alterare gli equilibri politici del continente in nome di quegli interessi. Lo spiraglio l’ha aperto il W

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 