L’ambasciatrice di Trump, gli affari e i governi che cadono: dentro lo scandalo Guilfoyle

Quella cena ad Atene e la frase riferita alla Romania per intimidire la Grecia – «Possiamo farlo a qualsiasi paese vogliamo, anche qui» – scoperchiano una matrioska di scandali. I fatti di Bucarest, il “corridoio” del gnl in Europa, una presidenza Usa disposta ad alterare gli equilibri politici del continente in nome dei suoi interessi

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Lo scandalo che ruota attorno a Kimberly Guilfoyle – l’ambasciatrice americana in Grecia nonché ex nuora del presidente Usa – racconta più scandali in una volta sola: il modo in cui l’amministrazione Trump sta spingendo i propri interessi energetici in Europa, il modo in cui questi interessi si intrecciano con gli affari dell’entourage trumpiano e quanto questa presidenza Usa sia disposta ad alterare gli equilibri politici del continente in nome di quegli interessi. Lo spiraglio l’ha aperto il W