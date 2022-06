Emmanuel Macron doveva essere il presidente del futuro dell’Europa, e invece la sua presidenza di turno si chiuderà con il progetto per riformare i trattati che finisce in cantina. Tutto il peso politico, l’Eliseo lo ha messo sul progetto macroniano di «comunità politica»: l’Ue pensa ad allargarsi, matura il consenso per nuovi ingressi, ma nel frattempo i governi rinviano il tema cruciale della governance. Sul problema del potere di veto di paesi come l’Ungheria, ad esempio, per ora i governi preferiscono chiudere gli occhi. La bozza del prossimo Consiglio europeo, che piomba oggi sul tavolo dei ministri degli Affari europei, non fa che prendere atto delle buone intenzioni del Parlamento europeo, ma non c’è traccia di un ok alla convenzione. Eppure per avviarla non serve neppure l’unanimità.

Niente riforme

La bozza arrivata oggi sul tavolo dei ministri dice che «il Consiglio europeo prende nota delle proposte contenute nel rapporto sulla Conferenza sul futuro dell’Europa: è stata un’occasione unica di coinvolgimento dei cittadini europei». Ma a cosa è servito questo processo di ascolto? «Serve un follow-up», insomma teniamoci aggiornati, dicono i governi. Peccato che il Parlamento europeo abbia chiesto, con tanto di risoluzione e di dettagli, che il Consiglio dia l’ok a una convenzione; può farlo a maggioranza semplice. Ma Emmanuel Macron, che pure aveva promesso di mettere la cosa in discussione in questo Consiglio, dev’essere stato troppo preso dalle beghe nazionali, e ha scelto di mettere il suo peso politico su altro.

Il percorso per una convenzione, e per riformare i trattati, è del tutto affossato? «La Francia aveva l’apertura». Usa l’imperfetto, Clement Beaune, e l’uso dei tempi verbali dice più di tante parole. Beaune, che ha appena passato il test delle elezioni legislative ed è il fido ministro degli Affari europei di Emmanuel Macron, apre oggi l’ultimo Consiglio Ue degli affari generali sotto presidenza francese. I ministri oggi prendono in mano la bozza del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Quella bozza, assieme alle parole di Beaune, rivela le volontà politiche; e la non volontà, di spingere su una riforma dei trattati. «L’idea di una convenzione e di una revisione dei trattati scatena reticenze. Alcune modifiche del resto non richiedono la riforma dei trattati». Anche se la Francia aveva l’apertura, ora sta puntando tutto sul progetto di «comunità politica» di forgia macroniana.

La comunità allargata

Il via libera congiunto arrivato da Italia, Francia e Germania per assegnare lo status di candidata all’Ucraina ha dato sufficiente peso politico a questa linea, tanto che «un consenso si sta formando», certifica Beaune: lascia intendere che in Consiglio si possa trovare su questo punto un accordo unanime.

L’insistenza, nella bozza del Consiglio, anche sul futuro dei Balcani occidentali riflette la presa in carico delle priorità politiche tedesche, mentre il fatto che il progetto di «comunità politica» sia in testa alla bozza indica su cosa ha investito Macron. Il capitolo si intitola «Wider Europe», Europa allargata. In realtà molti punti interrogativi restano: «Cosa, chi e come?», sono i paragrafi che restano da riempire. Ad ogni modo «il Consiglio discute il lancio di una comunità politica europea – preannuncia la bozza – con l’obiettivo di fornire una piattaforma di coordinamento politico ai paesi europei, per aumentare dialogo politico, cooperazione e sicurezza». Beaune insiste che non si tratta di un’alternativa al percorso di adesione – del resto la prima bozza del progetto lo chiarisce esplicitamente – ma di «costruire rapidamente un campo politico» per cui paesi come l’Ucraina possano sentirsi subito parte della famiglia.

Le armi e l’energia

Nella bozza del Consiglio europeo non c’è alcun riferimento al tema dei prezzi dell’energia, che del resto non è in agenda per questo summit.

Nel giorno della visita in Ucraina – e dei ricatti della Russia sulle forniture di gas – Mario Draghi ha detto che i ricatti (le «bugie») della Russia sulle forniture di gas, e gli ulteriori aumenti dei prezzi, sono un ulteriore argomento a supporto della proposta di un tetto ai prezzi del gas: «L’Italia fa questa proposta da tre mesi e mezzo, ora acquista più forza» in vista del Consiglio europeo. Dunque introdurrà il tema durante il vertice. Da mesi Consiglio e Commissione tergiversano sul tema, mentre vanno spediti sul tema armi.

Anche in questo Consiglio europeo è previsto un pronunciamento: «L’Unione europeo rimane fortemente impegnata nel fornire ulteriore supporto militare per aiutare l’Ucraina ad esercitare il suo diritto all’autodifesa contro l’aggressione russa. Il Consiglio europeo dà mandato per lavorare a un aumento del supporto militare».

