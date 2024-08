L’incendio divampato nella regione greca dell’Attica nord-orientale domenica pomeriggio ha raggiunto dimensioni enormi e si sta avvicinando alla periferia nord della capitale, Atene. Un fumo denso ha coperto il cielo della città più popolosa della Grecia, con oltre 4 milioni di abitanti. È il peggiore degli oltre cento incendi che hanno colpito il territorio greco quest’anno. In soli due giorni se ne sono registrati quaranta nel paese.

Partite da Varnavas, un paese a nord-est di Atene nel comune di Maratona, le fiamme si sono propagate velocemente a causa delle alte temperature e del vento – che sta rendendo difficili anche le operazioni di spegnimento – coinvolgendo tra le altre le zone di Grammatico, Maratona e quella del monte Pentelico.

«Un incendio estremamente pericoloso contro il quale combattiamo da oltre 20 ore», ha scritto in una nota il ministro della Crisi climatica e della Protezione civile Vassilis Kikilias nella tarda mattinata di lunedì, sottolineando le «condizioni drammatiche sia a causa dei forti venti sia per la prolungata siccità, ma anche per le difficilissime condizioni e l’impraticabilità del terreno». I venti, ha aggiunto, continuano a essere molto forti, 7 Beaufort, e rimarranno tali anche nelle prossime ore.

Le fiamme hanno raggiunto 25 metri e il fronte dell’incendio – secondo i vigili del fuoco ripresi dal quotidiano greco To Vima – è di oltre 30 chilometri. In un appartamento a Peristeri i pompieri hanno trovato un anziano privo di sensi nella propria casa, mentre due soccorritori sono rimasti feriti e 13 persone sono state ricoverate in ospedale per problemi respiratori.

Per cercare di fermare il muro di fuoco stanno operando 670 vigili del fuoco, 27 squadre forestali, 183 veicoli e 32 unità aeree (17 aerei e 15 elicotteri). E l’Unione europea ha annunciato l’invio di un’importante operazione richiesta dalle autorità greche, tramite il meccanismo di protezione civile Ue. Sono infatti stati mobilitati due Canadair dall’Italia, un elicottero dalla Francia e due squadre antincendio di terra dalla Repubblica Ceca e dalla Romania. «Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza», ha detto il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari. Il ministero dell’Interno Gerald Darmanin ha poi annunciato l’invio di 180 uomini e 55 camion, assicurando che il sostegno alla Grecia non toglie la protezione alla Francia, dove resta la «piena capacità di rispondere agli incendi boschivi». Sono attesi aiuti anche da parte di Spagna, Turchia e Canada.

Le evacuazioni

«Una catastrofe biblica» – l’ha definita il sindaco di Maratona in un’intervista all’emittente televisiva greca Skai Stergios Tsirkas – «l’intera città è avvolta dalle fiamme e sta attraversando momenti difficili».

Il rapido propagarsi delle fiamme ha portato ad evacuare almeno 25 aree, hanno fatto sapere le autorità greche, e almeno tre strutture ospedaliere. Tra queste, l’ospedale psichiatrico di Penteli da cui sono stati evacuati 65 pazienti. «A causa della direzione del vento, abbiamo deciso di evacuare preventivamente. L’incendio è molto vicino», ha detto all’emittente pubblica Ert il sindaco di uno dei più grandi sobborghi di Atene, Chalandri, Simos Roussos.

Sono state avvolte dalle fiamme diverse case e una scuola a Nea Penteli. Secondo il quotidiano greco eKathimerini il fuoco sta minacciando anche l’Osservatorio nazionale di Atene, a Penteli.

