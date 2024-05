Questo giovedì dalle 17 alle 18:30 in diretta streaming un nuovo appuntamento per approfondire l’impatto dei fondi di coesione europei sui territori. È dedicata al progetto Isos (Isole sostenibili) la seconda di otto tappe italiane realizzate assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità, con il cofinanziamento Ue

Questo giovedì in diretta streaming si svolge il secondo evento del progetto #CoesioneItalia. L’Europa vicina, realizzato da Domani assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto è un vero e proprio tour nelle regioni italiane, sulle tracce delle politiche e dei fondi di coesione, con il cofinanziamento della direzione generale Regio della Commissione europea.

L’evento sarà online sui canali di Domani. La diretta sarà disponibile qui.

L’evento sulle isole sostenibili

La seconda tappa è dedicata a "La cooperazione territoriale nel cuore del Mediterraneo. Il progetto ISOS, Isole sostenibili”.

Al centro della discussione c’è l’iniziativa di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia che ha messo in rete alcune piccole isole – in Italia l'isola di Capraia, Tavolara e di Palmaria; in Francia le isole di Lérins, l'arcipelago delle isole d'Hyères e l'arcipelago delle isole Lavezzi – con l’obiettivo di condividere soluzioni innovative per la gestione delle risorse naturali, la conservazione e valorizzazione dei patrimoni naturale e culturale, a beneficio delle popolazioni locali e dell'ambiente.

L'evento si svolge questo giovedì dalle 17 alle 18:30 e può essere seguito su streaming sul sito di Domani.

Partecipano Serafina Manna (Fondazione Lelio e Lisli Basso), Francesca Giannini (Parco Nazionale Arcipelago Toscano), Lorenzo Renzi (Sindaco dell’isola di Capraia), Nevio Usai (Regione Sardegna, servizio Tutela del paesaggio), Filippo Giabbani (responsabile delle Attività internazionali e di attrazione degli investimenti della Regione Toscana, Autorità di Gestione del programma Interreg Marittimo), Filippo Tantillo (Forum Disuguaglianze e Diversità). Modera e anima il confronto Francesca De Benedetti, giornalista di Domani.

Le altre tappe

L’alleanza di #CoesioneItalia seleziona otto progetti finanziati coi fondi di coesione, scelti non solo perché rispondono agli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, ma anche per l’impatto sulle comunità di riferimento. Progetti che non restano sulla carta, ma che “vivono” sui territori: ecco perché per ogni progetto si tiene anche un evento, che viene trasmesso in streaming sul sito di Domani, e che vive su quotidiano e sito con approfondimenti giornalistici.

Otto progetti, otto territori, otto eventi, dirette e approfondimenti, ai quali si sommano le nostre analisi sulle politiche di coesione, corredate da infografiche e aperte alla partecipazione dei lettori. Il secondo evento è solo una parte del viaggio; la tappa conclusiva è un evento-maratona che si terrà a Roma.

