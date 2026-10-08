intervista allo storico dell’istituto germanico di roma

Klinkhammer: «AfD è neonazista? Per i tedeschi la storia non è più un tabù»

Lisa Di Giuseppe
08 ottobre 2026 • 06:00
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Per lo studioso, non è questione di identificazione con i principi del nazionalsocialismo: «Chi vota l’ultradestra ormai è indifferente al linguaggio estremista. Eppure la cultura della memoria rimane cruciale per la democrazia»

Un presidente di parlamento di AfD, forse tra non molto anche un governatore. I tempi in Germania sembrano floridi anche per una nuova narrazione del passato: in Sassonia, a Heidenau, la Cdu ha respinto insieme ad AfD l’installazione di nuove pietre d’inciampo. Sembrano servire a poco le contromanifestazioni di società civile e opposizioni a Magdeburgo e Berlino, se neanche il ricordo dei tempi più bui della storia tedesca rende l’estrema destra invotabile. Per lo storico vicedirettore dell’Isti

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth