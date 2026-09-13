La fragile politica europea non può forzare la realtà

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In politica quando non ci sono idee si cerca di piegare la realtà alle proprie convenienze o convinzioni. È una tentazione specialmente presente oggi tra i leader europei: forzare verso ciò che si crede o che conviene di più. La realtà oggettiva non conta ma solo quella soggettiva. Così ci si costruisce un mondo inesistente, valido solo per sé stessi. Facciamo qualche esempio. In Italia ci si avvita attorno all’idea di rimettere le preferenze per – si dice – permettere agli elettori di scegliers