La fragile politica europea non può forzare la realtà

Le forzature sulla legge elettorale in Italia, le recriminazioni per la vittoria di AfD in Germania, le ripetute elezioni in Francia: i leader del Vecchio Continente spesso sembrano vivere in una realtà fittizia. Questo provoca caos e il rigetto degli elettori: solo con il realismo si può difendere davvero la democrazia
In politica quando non ci sono idee si cerca di piegare la realtà alle proprie convenienze o convinzioni. È una tentazione specialmente presente oggi tra i leader europei: forzare verso ciò che si crede o che conviene di più. La realtà oggettiva non conta ma solo quella soggettiva. Così ci si costruisce un mondo inesistente, valido solo per sé stessi. Facciamo qualche esempio. In Italia ci si avvita attorno all’idea di rimettere le preferenze per – si dice – permettere agli elettori di scegliers