I sistemi e il caos

La fragile politica europea non può forzare la realtà

La leader di AfD Alice Weidel (foto Epa/Ansa)
La leader di AfD Alice Weidel (foto Epa/Ansa)
La leader di AfD Alice Weidel (foto Epa/Ansa)
Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
Segui Domani su Google
13 settembre 2026 • 21:00

Le forzature sulla legge elettorale in Italia, le recriminazioni per la vittoria di AfD in Germania, le ripetute elezioni in Francia: i leader del Vecchio Continente spesso sembrano vivere in una realtà fittizia. Questo provoca caos e il rigetto degli elettori: solo con il realismo si può difendere davvero la democrazia 

In politica quando non ci sono idee si cerca di piegare la realtà alle proprie convenienze o convinzioni. È una tentazione specialmente presente oggi tra i leader europei: forzare verso ciò che si crede o che conviene di più. La realtà oggettiva non conta ma solo quella soggettiva. Così ci si costruisce un mondo inesistente, valido solo per sé stessi. Facciamo qualche esempio. In Italia ci si avvita attorno all’idea di rimettere le preferenze per – si dice – permettere agli elettori di scegliers

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE