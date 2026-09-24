L’attesa visita del papa in Francia è un caso politico

Nella capitale dello Stato laico per eccellenza, l’entusiasmo per la visita di un Papa dopo 18 anni di attesa non scaturisce tanto da una vena spirituale, quanto dalla passione viscerale di Parigi per i grandi eventi come la riapertura di Notre-Dame, disertata dal predecessore Francesco nonostante il pressing dell’Eliseo
Parigi freme all’idea di accogliere Papa Leone XIV per il suo primo viaggio apostolico in Francia, da domani a lunedì. Nella capitale dello Stato laico per eccellenza, l’entusiasmo per la visita di un Papa dopo 18 anni di attesa non scaturisce tanto da una vena spirituale, quanto dalla passione viscerale di Parigi per i grandi eventi come la riapertura di Notre-Dame, disertata dal predecessore Francesco nonostante il pressing dell’Eliseo. Robert Francis Prevost, che ha anche radici francesi, inc