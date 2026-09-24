il premier ungherese a roma

Il dopo Orbán è complicato. Péter Magyar cerca pace in Vaticano

Francesca De Benedetti
24 settembre 2026 • 20:02
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(Magyar a Roma, in una foto diffusa dallo stesso sui social)
(Magyar a Roma, in una foto diffusa dallo stesso sui social)
(Magyar a Roma, in una foto diffusa dallo stesso sui social)

Già il suo predecessore correva a Roma nei momenti di difficoltà politica. L’attuale premier ungherese fa altrettanto, e dopo la visita in città per Meloni, stavolta va dal papa. Intanto in patria la transizione è molto più complessa e contraddittoria delle semplificazioni che ne offre von der Leyen

A febbraio del 2024, quando ancora solo lui e pochi osservatori attenti avevano chiaro chi intendesse sfidare – e cioè Viktor Orbán – quello che poi è diventato il primo ministro ungherese aveva dato il via al proprio progetto politico pubblicando sui social una foto di un papa, Giovanni Paolo II, e citando il suo «Non abbiate paura». Non stupisce quindi che questo giovedì, prima di entrare in udienza dal papa attuale, Leone XIV, Péter Magyar abbia comunque voluto visitare la tomba di Wojtyła e

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 