La leader dell’estrema destra francese continua i tentativi di normalizzare il partito, tra svolte sui matrimoni gay e riforme economiche ben poco sociali. Il Rassemblement National però attraversa bufere: i «messaggi antisemiti» di Bardella, i finanziamenti russi, la “talpa” del ministero e le indagini

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Siamo entrati nella stagione delle tormente e questo vale ancor di più in una Francia che è già in clima di elezione presidenziale. Più Marine Le Pen si presenta come la nuova presidente in pectore, più Jordan Bardella si dipinge già al governo (Gouverner è anche il titolo del suo ultimo libro), e più i due devono vedersela, però, con uno scandalo dietro l’altro. Le novità sui finanziamenti russo-ungheresi al partito, la vicenda dei «messaggi antisemiti» dell’allora adolescente Bardella, e poi q