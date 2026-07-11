diario europeo

Marine Le Pen può conquistare l’Eliseo. Ma lei e Bardella hanno ricette opposte

Francesco Saracenoeconomista
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11 luglio 2026 • 18:23

Pur condannata, Marine Le Pen è stata dichiarata eleggibile, e si è presa in mano il Rassemblement national. Tuttavia, nei quasi due anni di reggenza, il delfino Jordan Bardella aveva riposizionato il partito per parlare con la destra e con le imprese. Questo è in contrasto con la linea social populista di Le Pen

Martedì scorso, a Parigi, si è concluso il processo di appello che vedeva Marine Le Pen sul banco degli accusati per un affare di fondi neri. Come i giudici di primo grado, quelli di appello hanno confermato l’impianto accusatorio della procura: La presidente del Rassemblement national (Rn) è colpevole di appropriazione indebita nell’affaire degli assistenti parlamentari del Parlamento europeo tra il 2006 e il 2014. Le Pen è stata condannata a tre anni, di cui due sospesi con la condizionale, e

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 