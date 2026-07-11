Marine Le Pen può conquistare l’Eliseo. Ma lei e Bardella hanno ricette opposte

Pur condannata, Marine Le Pen è stata dichiarata eleggibile, e si è presa in mano il Rassemblement national. Tuttavia, nei quasi due anni di reggenza, il delfino Jordan Bardella aveva riposizionato il partito per parlare con la destra e con le imprese. Questo è in contrasto con la linea social populista di Le Pen
Martedì scorso, a Parigi, si è concluso il processo di appello che vedeva Marine Le Pen sul banco degli accusati per un affare di fondi neri. Come i giudici di primo grado, quelli di appello hanno confermato l’impianto accusatorio della procura: La presidente del Rassemblement national (Rn) è colpevole di appropriazione indebita nell’affaire degli assistenti parlamentari del Parlamento europeo tra il 2006 e il 2014. Le Pen è stata condannata a tre anni, di cui due sospesi con la condizionale, e