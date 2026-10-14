Per un pugno di deroghe. Al Consiglio europeo Meloni punta sull’asse con Merz

La premier contribuisce a dare la volata alla deregolamentazione tanto cara al cancelliere. Nel frattempo, mentre i leader sono concentrati sul prossimo bilancio settennale dell’Ue, Meloni prova a negoziare piccole concessioni su caro energia ed emissioni

true false

Anche stavolta, arrivando al Consiglio europeo, Giorgia Meloni si infilerà sulla scia del cancelliere tedesco nella speranza di racimolare qualche concessione per le sue questioni interne. Il grande tema del summit dei leader che inizia questo giovedì e prosegue venerdì mattina è anzitutto il negoziato sul bilancio settennale dell’Ue, ma con le lenti di palazzo Chigi il gran dibattito è se si riesca a strappare qualche stratagemma sulle regole fiscali, tamponando di un soffio la poderosa tempest