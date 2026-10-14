la premier a bruxelles

Per un pugno di deroghe. Al Consiglio europeo Meloni punta sull’asse con Merz

Francesca De Benedetti
14 ottobre 2026 • 20:46
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La premier contribuisce a dare la volata alla deregolamentazione tanto cara al cancelliere. Nel frattempo, mentre i leader sono concentrati sul prossimo bilancio settennale dell’Ue, Meloni prova a negoziare piccole concessioni su caro energia ed emissioni

Anche stavolta, arrivando al Consiglio europeo, Giorgia Meloni si infilerà sulla scia del cancelliere tedesco nella speranza di racimolare qualche concessione per le sue questioni interne. Il grande tema del summit dei leader che inizia questo giovedì e prosegue venerdì mattina è anzitutto il negoziato sul bilancio settennale dell’Ue, ma con le lenti di palazzo Chigi il gran dibattito è se si riesca a strappare qualche stratagemma sulle regole fiscali, tamponando di un soffio la poderosa tempest

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 