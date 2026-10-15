Il consiglio europeo

L’Ue deve chiudere il bilancio ma Meloni blocca tutti con la «flessibilità»

Francesca De Benedetti
15 ottobre 2026 • 21:14Aggiornato, 15 ottobre 2026 • 21:49
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Macron: «Fate presto» coi negoziati sul budget. Le elezioni sono dietro l’angolo e Le Pen minaccia già di tagliare i contributi francesi all’Ue. Eppure una buona parte del summit dei leader è dirottata da un pugno di governi, italiano in testa, che battagliano contro gli Ets. Nel nome dei fossili

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BRUXELLES – Nel Consiglio europeo – che prosegue questo venerdì –  c’è una battaglia dichiarata e c’è una guerra che spunta dietro le quinte. «A dicembre mettete in valigia parecchie camicie», ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, alludendo al fatto che, per concludere i negoziati tra governi sul prossimo budget settennale dell’Ue, servirà, al summit di fine anno, una battaglia campale di giorni. L’ultima proposta negoziale irlandese è servita come base perché ognuno dicesse cosa non

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 