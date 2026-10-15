L’Ue deve chiudere il bilancio ma Meloni blocca tutti con la «flessibilità»

Macron: «Fate presto» coi negoziati sul budget. Le elezioni sono dietro l’angolo e Le Pen minaccia già di tagliare i contributi francesi all’Ue. Eppure una buona parte del summit dei leader è dirottata da un pugno di governi, italiano in testa, che battagliano contro gli Ets. Nel nome dei fossili

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BRUXELLES – Nel Consiglio europeo – che prosegue questo venerdì – c’è una battaglia dichiarata e c’è una guerra che spunta dietro le quinte. «A dicembre mettete in valigia parecchie camicie», ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, alludendo al fatto che, per concludere i negoziati tra governi sul prossimo budget settennale dell’Ue, servirà, al summit di fine anno, una battaglia campale di giorni. L’ultima proposta negoziale irlandese è servita come base perché ognuno dicesse cosa non