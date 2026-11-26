Con il vertice pre-natalizio in vista, Costa voleva «avvicinare» i 27 in questo summit speciale. Ma i leader europei non sono ancora pronti per chiudere l’accordo. Messaggio della premier a Zelensky: «Niente guerra nel Mediterraneo». Ma gli conferma tutte le risorse

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«Oggi niente accordo», ha detto nella serata di giovedì Emmanuel Macron; ma «adesso sappiamo cosa manca per arrivarci», per usare anche le parole del cancelliere austriaco, che pensa già al prossimo incontro dei leader prima di Natale. A Bruxelles chi ha esperienza con le trattative sul bilancio Ue usa dire che non c’è un accordo finché l’accordo c’è: «Nothing is agreed before everything is agreed». Può sembrare che nulla torni, che i gruppetti di Stati membri siano inconciabili tra loro, come s