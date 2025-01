A quanto apprende Domani da fonti interne, è prevista per domattina l’elezione di Mateusz Morawiecki a presidente del partito dei Conservatori europei; la premier interverrà solo in collegamento. La data scelta è strategica

A quanto apprende Domani da fonti interne, è prevista per domattina l’elezione di Mateusz Morawiecki a presidente del partito dei Conservatori europei. La data è strategica: serve all’ex premier polacco per arrivare già incoronato all’inaugurazione di Donald Trump a presidente Usa, prevista per il 20 gennaio.

Durante la convention di partito Atreju, Giorgia Meloni aveva già consacrato il passaggio di consegne – del quale si vociferava, e Domani stesso aveva scritto, mesi prima – annunciando pubblicamente di voler lasciare il testimone a Morawiecki. In realtà la transizione arriva dopo una fase tumultuosa di spintoni interni da parte della delegazione polacca, che avevano raggiunto l’apice nella fase delle nomine europee, con il Pis che a scopo negoziale aveva persino minacciato di uscire da Ecr.

Domattina Meloni non sarà a Bruxelles per la nomina, ma a Roma dove incontrerà il presidente slovacco Pellegrini; si collegherà, però, dicono le fonti a Domani.

