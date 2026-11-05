vento americano

Gli effetti del midterm sull’Europa: «Trump chi?», i sovranisti si riassettano

Francesca De Benedetti
05 novembre 2026 • 06:00
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Le stesse destre che fino a qualche mese fa si contendevano fra loro il brand Maga ora invece prendono tatticamente le distanze dall’impopolare presidente. Questo voto americano offre svariate opportunità e lezioni agli europei. Se solo Bruxelles non preferisse ignorarle...

Fino a un anno e mezzo fa, tra le destre estreme era tutta una gara a chi ce l’ha più Mega, la convention: ci si litigava il brand («Make Europe Great Again»), coi Patrioti di Marine Le Pen e Matteo Salvini pronti a dedicare al Maga-Mega e ai suoi slogan il summit madrileno ospitato da Santiago Abascal, mentre i Conservatori europei di Giorgia Meloni correvano, altrettanto frettolosi, a inventarsi pure un sito e a portare il «Mega2025» (l’evento) nel cuore delle istituzioni europee. E invece ade

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 