Il muro dell’Ue ai migranti rafforza il potere delle autocrazie

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I media di tutto il mondo sono pieni di immagini e commenti sui fatti di Ceuta. La speranza di poter raggiungere il territorio spagnolo dal Marocco ha contagiato migliaia e migliaia di persone e nel giro di poche ore ha attirato l’attenzione globale. Fin da subito analisti e opinionisti hanno scelto di calcare la mano sul retroterra geopolitico, inquadrando i fatti all’interno di una cornice nella quale l’evento migratorio – anche solo come semplice tentativo - viene assorbito dalle convenienze