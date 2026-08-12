i fatti di ceuta

Il muro dell’Ue ai migranti rafforza il potere delle autocrazie

Michele Colucci
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12 agosto 2026 • 07:00

Le politiche migratorie europee degli ultimi vent’anni si rivelano un boomerang: eliminando i canali d’accesso regolari, regalando così spazi di manovra a trafficanti e leader senza scrupolo. Persino ai talebani

I media di tutto il mondo sono pieni di immagini e commenti sui fatti di Ceuta. La speranza di poter raggiungere il territorio spagnolo dal Marocco ha contagiato migliaia e migliaia di persone e nel giro di poche ore ha attirato l’attenzione globale. Fin da subito analisti e opinionisti hanno scelto di calcare la mano sul retroterra geopolitico, inquadrando i fatti all’interno di una cornice nella quale l’evento migratorio – anche solo come semplice tentativo - viene assorbito dalle convenienze

Michele Colucci
Michele Colucci
Michele Colucci

Primo ricercatore del Cnr – Istituto di studi sul Mediterraneo, dove è responsabile scientifico delle attività di ricerca in Storia delle migrazioni. Le sue ricerche si concentrano sulla storia contemporanea, con particolare attenzione ai fenomeni migratori. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tra cui il Premio nazionale divulgazione scientifica (2019). Insegna storia delle migrazioni presso l’Università Roma Tre. Tra le sue pubblicazioni il volume Storia dell'immigrazione straniera in Italia.